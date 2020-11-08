«Фиорентина» собирается уволить Якини, команду может снова возглавить Пранделли

Бывший главный тренер «Дженоа» и сборной Италии Чезаре Пранделли может вернуться в «Фиорентину» после отставки Джузеппе Якини, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате Якини покинет пост. Руководство клуба рассматривает несколько вариантов замены специалиста, однако приоритетный — назначение экс-наставника «фиалок» Пранделли. Специалист работал в клубе из Флоренции с 2005 по 2010 год.

«Фиорентина» набрала восемь очков в семи турах чемпионата Италии и занимает 12-е место в турнирной таблице. Накануне команда сыграла вничью с «Пармой» (0:0). Лидером соревнований является «Милан», который набрал 16 очков в шести турах Серии А.