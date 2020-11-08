«Фиорентина» собирается уволить Якини, команду может снова возглавить Пранделли
Бывший главный тренер «Дженоа» и сборной Италии Чезаре Пранделли может вернуться в «Фиорентину» после отставки Джузеппе Якини, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате Якини покинет пост. Руководство клуба рассматривает несколько вариантов замены специалиста, однако приоритетный — назначение экс-наставника «фиалок» Пранделли. Специалист работал в клубе из Флоренции с 2005 по 2010 год.
«Фиорентина» набрала восемь очков в семи турах чемпионата Италии и занимает 12-е место в турнирной таблице. Накануне команда сыграла вничью с «Пармой» (0:0). Лидером соревнований является «Милан», который набрал 16 очков в шести турах Серии А.
«Парма» с Эрнани, Осорио и Бруну Алвешем сыграла вничью с «Фиорентиной»
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