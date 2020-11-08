«Манчестер Сити» планирует увеличить зарплату Фодену в три раза
«Манчестер Сити» намерен значительно увеличить зарплату полузащитнику Филипу Фодену, сообщает Mirror.
По информации источника, английский клуб продлит контракт с 20-летним футболистом, а его зарплата будет увеличена в три раза. Действующее соглашение Фодена с «Манчестер Сити» рассчитано до 2024 года. На данный момент хавбек получает £ 25 тыс. в неделю (около € 28 тыс.). Ожидается, что переговоры о новом контракте завершатся в начале 2021 года.
Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду клуба полузащитник выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. С сентября 2020 года Фоден играет за национальную команду Англии.
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