Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» планирует увеличить зарплату Фодену в три раза

«Манчестер Сити» планирует увеличить зарплату Фодену в три раза
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» намерен значительно увеличить зарплату полузащитнику Филипу Фодену, сообщает Mirror.

По информации источника, английский клуб продлит контракт с 20-летним футболистом, а его зарплата будет увеличена в три раза. Действующее соглашение Фодена с «Манчестер Сити» рассчитано до 2024 года. На данный момент хавбек получает £ 25 тыс. в неделю (около € 28 тыс.). Ожидается, что переговоры о новом контракте завершатся в начале 2021 года.

Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду клуба полузащитник выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. С сентября 2020 года Фоден играет за национальную команду Англии.

Клопп: матч с «Манчестер Сити» является самой сложной игрой в мире футбола
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020