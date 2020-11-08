«Лацио» — «Ювентус»: Роналду и Мората сыграют в атаке гостей

Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Ювентуса» на матч итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» — «Ювентус».



«Лацио»: Рейна, Луис Фелипе, Ачебри, Раду, Марусич, Милинкович-Савич, Катальди, Луис Альберто, Фарес, Мурики, Корреа.



«Ювентус»: Щенсны, Демирал, Бонуччи, Данило, Куадрадо, Бентанкур, Рабьо, Фработта, Кулушевски, Мората, Роналду.

«Лацио» набрал 10 очков в шести матчах и занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» (12) — на третьем месте. Лидером соревнований является «Милан», в шести встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров также входит «Сассуоло» (15). Действующим чемпионом страны является туринский «Ювентус».