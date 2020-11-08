В ЦСКА потроллили Ерёменко, не забившего с пенальти

Пресс-служба ЦСКА в «Твиттере» прокомментировала нереализованный полузащитником «Ростова» Романом Ерёменко пенальти.

«Не на этом стадионе, Рома», — говорится в сообщении.

На 60-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота ЦСКА за фол Виктора Васина. Роман Ерёменко не реализовал 11-метровый удар. Ерёменко пробил по центру, Акинфеев завалился вправо, но ногой отбил мяч.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). В бригаду входят ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).