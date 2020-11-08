«Арсенал» — «Астон Вилла»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы лондонского «Арсенала» и бирмингемской «Астон Виллы» на матч восьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало игры — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Арсенал»: Лено, Бельерин, Габриэль, Холдинг, Тирни, Парти, Эльнени, Сака, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.
Запасные: Рунарссон, Давид Луис, Джака, Себальос, Мэйтленд-Найлс, Нкетия, Пепе.
"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингс, Хассан, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Грилиш, Баркли, Уоткинс.
Запасные: Стир, Эль-Мухамади, Тейлор, Эль-Гази, Хурихейн, Накамба, Дэвис.
Подопечные Микеля Артеты набрали 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Львы» (12) — на 9-м месте.
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
22:12
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
21:57
-
21:54
-
21:50
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:22
-
21:14
-
21:11
-
21:07
-
20:54
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:37
-
20:35
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:01
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам