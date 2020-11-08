«Арсенал» — «Астон Вилла»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы лондонского «Арсенала» и бирмингемской «Астон Виллы» на матч восьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало игры — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Арсенал»: Лено, Бельерин, Габриэль, Холдинг, Тирни, Парти, Эльнени, Сака, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.



Запасные: Рунарссон, Давид Луис, Джака, Себальос, Мэйтленд-Найлс, Нкетия, Пепе.



"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингс, Хассан, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Грилиш, Баркли, Уоткинс.



Запасные: Стир, Эль-Мухамади, Тейлор, Эль-Гази, Хурихейн, Накамба, Дэвис.



Подопечные Микеля Артеты набрали 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Львы» (12) — на 9-м месте.