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«Арсенал» — «Астон Вилла»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Астон Вилла»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы лондонского «Арсенала» и бирмингемской «Астон Виллы» на матч восьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало игры — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Габриэль, Холдинг, Тирни, Парти, Эльнени, Сака, Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Рунарссон, Давид Луис, Джака, Себальос, Мэйтленд-Найлс, Нкетия, Пепе.

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингс, Хассан, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Грилиш, Баркли, Уоткинс.

Запасные: Стир, Эль-Мухамади, Тейлор, Эль-Гази, Хурихейн, Накамба, Дэвис.

Подопечные Микеля Артеты набрали 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Львы» (12) — на 9-м месте.

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