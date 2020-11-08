Хендерсон: судьи должны пересмотреть правило игры рукой

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1).
«Мы начали очень хорошо. Большую часть времени мы контролировали игру. Скорость работы и интенсивность были действительно хороши в игре обеих команд. Мы постарались лишить соперников того футбола, в который они привыкли играть. Надеюсь, после международного перерыва мы будем показывать ещё более качественную игру.
Тактически мы немного изменились. Четвёрка обороны была великолепна не только в защите, но и в нападении — они работали очень усердно. Вот почему в обороне мы были так надёжны. Мы ждали момента, чтобы забить победный мяч, но, к несчастью, у нас не было такой возможности.
Понятно ли это правило игры рукой? Я так не думаю. Однако если быть справедливым к судьям, то они последовательны в принятии своих решений. Они идут по букве закона. Но для игроков это сложный момент.
В моменте с пенальти в наши ворота Гомесу было тяжело мгновенно убрать руки. Ведь во время прострела Де Брёйне он находился в движении. Всем нам трудно понять, куда убирать руки в собственной штрафной. Надеюсь, судьи смогут пересмотреть это правило“, — сказал 30-летний англичанин в послематчевом интервью BBC.
- 8 ноября 2020
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