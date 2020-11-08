Гвардиола: травма Александер-Арнольда доказывает катастрофичность календаря
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1).
"Трент Александер-Арнольд в сегодняшней игре получил травму в безобиднейшей ситуации. Это похоже на мышечную травму, которая наступает от усталости. А ведь он всё ещё молодой футболист.
Чиновники не защищают игроков, заставляя играть по три матча в неделю. Это катастрофа! Теперь ещё наступает международный перерыв.
Календарь игр сборных появился за год до того, как началась пандемия COVID-19. Это неразумно. Я буду требовать, чтобы игроки вернулись живыми и здоровыми из своих сборных. Иначе нам будет трудно в дальнейшем придерживаться подобного расписания", — приводит слова тренера «горожан» BBC.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Супергол и два пенальти
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