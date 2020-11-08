Семак: никакого секрета в матчах против «Краснодара» нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча закончилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:1.
«Сегодня мы абсолютно заслуженно победили. Команда показала характер, и мы взяли три очка, которые нам очень нужны и важны сейчас.
Никакого секрета в матчах против «Краснодара» нет. Наши игры всегда проходят интересно. «Краснодар» — команда, которая любит и умеет играть в футбол. Соперник, как правило, никогда глубоко не закрывается, поэтому всегда есть моменты и у наших, и у их ворот. Сегодня, особенно во втором тайме, мы выглядели сильнее. Нет никакой закономерности в наших победах», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (30) — на втором месте.
- 8 ноября 2020
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