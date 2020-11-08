Дзюба: хотел бы отдать приз лучшего игрока матча Сутормину, у него вчера не стало папы
Форвард «Зенита» Артём Дзюба сообщил, что отдал бы приз лучшего игрока матча 14-го тура с «Краснодаром» полузащитнику Алексею Сутормину.
«Хотел бы этот приз (лучшего игрока. — Прим. «Чемпионата») отдать Лёхе Сутормину. У него вчера не стало папы. Только сейчас узнали об этой ситуации. Когда он заплакал, сразу понял, что здесь что-то не то. Он нам всё рассказал. Хочу, чтобы эта награда досталась ему, он заслужил. Настоящий мужик!
Что касается плохой игры в первом тайме, психологически как-то вся эта ситуация давила, но спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Очень важная победа, мы очень рады! Спасибо всем, кто поддерживал. Мы будем сильнее!» — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ» после окончания встречи.
Сутормин заплакал после гола в ворота «Краснодара»
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