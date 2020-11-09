«Арсенал» — «Астон Вилла» — 0:3. Видео всех голов матча АПЛ

Подошёл к концу заключительный матч 8-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и бирмингемской «Астон Виллой». Встреча проходила в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.



Уже на 45-й секунде матча полузащитник гостей Джон Макгинн забил мяч в ворота Берндта Лено. Однако, прибегнув к VAR, судья отменил взятие ворот, обнаружив офсайд у Росса Баркли.

Счёт был открыт на 25-й минуте, когда полузащитник хозяев Букайо Сака, пытаясь помешать пробить нападающему гостей, срезал мяч в свои ворота.

На 72-й минуте гости увеличили своё преимущество. Полузащитник «Виллы» Дуглас Луис выполнил шикарную диагональ в штрафную «Арсенала», которую Росс Баркли продолжил скидкой во вратарскую, откуда нападающий Олли Уоткинс занёс мяч в пустые ворота.

Окончательный счёт был установлен через три минуты. Капитан гостей Джек Грилиш разогнал атаку почти до чужой штрафной, отпасовал на ход Уоткинсу, который низом забил свой второй мяч в сегодняшней встрече.

По результатам этой игры в активе команды Дина Смита стало 15 очков, что позволило «львам» подняться на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (12) — на 11-м месте.