Златан Ибрагимович стал автором исторического рекорда «Милана»
39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, спасший итальянский клуб от поражения «Вероне» (2:2) в добавленное время в матче 7-го тура чемпионата Италии, вписал своё имя в клубную историю красно-чёрных.
Как утверждает OptaPaolo в «твиттере», Златан Ибрагимович стал первым игроком в истории «Милана», отличившимся в 7 играх чемпионата Италии кряду, с тех пор как в Италии была введена 3-очковая система, то есть с сезона-1994/1995.
В текущем сезоне Ибрагимович провёл 9 встреч за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 результативными передачами. За 20 встреч, проведённых в прошлом сезоне за итальянский клуб, на его счету 11 голов и 5 результативных передач.
Ибрагимович в добавленное время спас «Милан» от проигрыша «Вероне»
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