Моуринью: «Тоттенхэм» мог бы стать чемпионом во многих европейских странах

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказал мнение, что клуб мог бы стать чемпионом во многих европейских странах.

«Я бы сказал, что «Тоттенхэм» мог бы стать чемпионом во многих европейских странах. В АПЛ сложнее всего быть чемпионом, потому что можно хорошо провести сезон, набрать много очков, но, в конце концов есть «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Арсенал». Так что вы можете хорошо провести сезон и не быть чемпионом. Что мы можем сделать? Мы играем матч за матчем. Мы стараемся победить, нам наплевать на других. я просто хочу, чтобы команда играла матч за матчем, а затем в конце сезона посмотрим, где мы находимся», — приводит слова Моуринью Goal.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков. От лидирующего «Лестера» команда отстает на 1 очко.