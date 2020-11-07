Моуринью: вернуться в «Инстаграм» меня попросили спонсоры

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, почему снова начал вести свою страницу в «Инстаграме» после длительного перерыва.
«Мотивация для команды? Дело совсем не в этом. Я всё ещё не инстаграмщик по своей природе.
Если быть до конца, спонсоры просили меня сделать это. Они вспомнили, что когда я удалил аккаунт несколько лет назад, у нас было несколько миллионов подписчиков, и они расстроились. Так что теперь я восполняю упущенное, довольно забавно. Это не проблема.
Понятия не имею, читают ли меня игроки. Кроме того, считаю, что разнообразие постов – просто хорошее развлечение, и если люди хотят подписаться, не проблема», — приводит слова Моуринью goal.com
В данный момент у аккаунта Жозе Моуринью @josemourinho 975 тыс. подписчиков.
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