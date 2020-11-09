Шесть голов и три удаления в видеообзоре матча «Динамо» — «Локомотив»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл матч 14-го тура РПЛ. «Динамо» на своём поле одержало разгромную победу над «Локомотивом» со счётом 5:1.

За «Динамо» отличились Роман Евгеньев, Клинтон Н'Жье, Даниил Лесовой, Даниил Фомин и Константин Рауш. Единственный гол за «Локомотив» забил Зе Луиш.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на Rutube-канале «Матч Премьер».

В составе «Локомотива» был удалён Слободан Райкович и Маринато Гильерме. У «Динамо» красную карточку получил Сергей Паршивлюк.

«Динамо» набрало 26 очков и сохранило за собой четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (21) находится на восьмой строчке.