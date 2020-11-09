Лесовой — о разгроме «Локомотива»: «Динамо» — молодая команда, не отсиживается в обороне
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями после крупной победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:1). Хавбек забил на 60-й минуте матча и сделал счёт 3:1.
«Забиваю в третий раз подряд? Это заслуга всей команды, отдают хорошие передачи. Вся команда — молодцы, всех надо поздравить. Во втором тайме сменился настрой? В перерыве тренер напомнил нам матч с „Тамбовом“, тогда мы плохо отреагировали на удаление, немножко расслабились. Сегодня мы правильно услышали его слова и хорошо довели игру до конца. В чём секрет результативности? У нас молодая команда, мы не отсиживаемся в обороне. Стараемся атаковать и забивать больше», — сказал Лесовой в интервью пресс-службе клуба.
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