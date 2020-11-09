Канте летом может перейти в клуб Серии А
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.
Как сообщает Goal, со ссылкой на Canal+, чемпион мира 2018 года может стать игроком миланского «Интера». По данным источника, 29-летний француз импонирует главному тренеру миланцев Антонио Конте, с которым ранее они вместе работали в стане «аристократов».
Ориентировочная сумма сделки может составить € 40 млн. Контракт Н'Голо с «Челси» действует до июля 2023 года.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Канте провел 8 матчей, в которых отличился одной голевой передачей. Подопечные Фрэнка Лэмпарда после восьми туров набрали 15 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, на три очка отставая от лидирующего «Лестера».
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