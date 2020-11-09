Капитан сборной США: мне нравится быть лесбиянкой, это классно
Капитан женской сборной США Меган Рапино призналась, что ей не хотелось быть гетеросексуалом. По словам Рапино, быть лесбиянкой здорово. Ранее спортсменка обручилась с известной баскетболисткой Сью Бёрд.
«На мой взгляд, в обществе есть стереотип, что быть гомосексуалистом сложнее, будто люди и их семьи от этого страдают. Люди говорят, что я бы не хотела быть лесбиянкой, если бы у меня была возможность начать всё заново. Но с этим я не согласна. Мне нравится быть лесбиянкой, это действительно классно.
Я надеюсь, что мы своей жизнью сможем показать, как хорошо это может быть не только для нас, представителей ЛГБТ, но и для всего общества, для здоровых отношений в нём», — приводит слова Рапино BBC Sport.
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