Капитан сборной США: мне нравится быть лесбиянкой, это классно

Капитан женской сборной США Меган Рапино призналась, что ей не хотелось быть гетеросексуалом. По словам Рапино, быть лесбиянкой здорово. Ранее спортсменка обручилась с известной баскетболисткой Сью Бёрд.

«На мой взгляд, в обществе есть стереотип, что быть гомосексуалистом сложнее, будто люди и их семьи от этого страдают. Люди говорят, что я бы не хотела быть лесбиянкой, если бы у меня была возможность начать всё заново. Но с этим я не согласна. Мне нравится быть лесбиянкой, это действительно классно.

Я надеюсь, что мы своей жизнью сможем показать, как хорошо это может быть не только для нас, представителей ЛГБТ, но и для всего общества, для здоровых отношений в нём», — приводит слова Рапино BBC Sport.