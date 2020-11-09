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«Манчестер Юнайтед» опасается подписывать с Гринвудом долгосрочный контракт

«Манчестер Юнайтед» опасается подписывать с Гринвудом долгосрочный контракт
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует подписать новый контракт с нападающим Мэйсоном Гринвудом. Однако у боссов манкунианцев вызывает опасение поведение футболиста.

По данным The Athletic, 19-летний англичанин не внушает доверия у руководства «красных дьяволов», которое опасается подписывать длительное соглашение. Вероятно, поводом для этого послужила история, произошедшая с игроком в составе сборной Англии.

Тогда Гринвуд вместе с полузащитником «Манчестер Сити» Филипом Фоденом были исключены из состава сборной национальной команды, нарушив правила карантина. Футболисты, будучи на выезде в Исландии, привели к себе в номер моделей. Хотя тогда действовал полный запрет на посещения, связанный с уменьшением рисков заболеваемости коронавирусом.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах Гринвуд провёл восемь матчей и забил два мяча.

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