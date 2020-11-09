Артём Дзюба — в сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 14-го тура Российской Премьер-Лиги.



Лучшим игроком тура стал полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, получивший оценку 9.2. В состав также вошли ещё двое представителей «Динамо», двое игроков «Зенита» и двое – ЦСКА, а также футболисты других команд.



Сборная тура: Матвей Сафонов («Краснодар») – 8.3, Денис Кулаков («Урал») – 7.6, Роман Евгеньев («Динамо») – 8.4, Зоран Нижич («Ахмат») – 7.5, Дуглас Сантос («Зенит») – 7.5, Константин Кучаев (ЦСКА) – 7.9, Даниил Фомин («Динамо») – 8.6, Никола Влашич (ЦСКА) – 8.5, Даниил Лесовой («Динамо») – 9.2, Александр Соболев («Спартак») – 8.1, Артём Дзюба («Зенит») – 7.6.

Фото: Whoscored

В турнирной таблице чемпионата России после 14 туров лидирует ЦСКА, набравший 31 очко. Ниже располагаются «Зенит» (30) и «Спартак» (28).