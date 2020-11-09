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«Ливерпуль» положил глаз на нападающего «Реала» Родриго

«Ливерпуль» положил глаз на нападающего «Реала» Родриго
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» в летнее трансферное окно планирует приобрести игрока в группу атаки.

По информации Don Balon, «Ливерпуль» заинтересован в услугах бразильского нападающего мадридского «Реала» Родриго в качестве долгосрочной замены египетскому нападающему Мохаммеду Салаху. Юрген Клопп — большой поклонник 19-летнего бразильца, чья стоимость оценивается немецким порталом Transfermarkt в € 45 млн.

Источник утверждает, что главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан выступает против продажи Родриго, поскольку считает его важной частью и будущим команды. Французский наставник «сливочных» в разговорах с руководством утверждает, что у бразильца есть нераскрытый потенциал, который он сможет развить в ближайшие годы и тем самым принести много пользы в Мадриде.

В нынешнем сезоне Родриго в пяти матчах испанской Примеры не сумел отметиться результативными действиями.

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