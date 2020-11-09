Экс-игрок «Спартака» Николас Пареха завершил профессиональную карьеру в 36 лет.



«Удачи тебе в новом приключении, Нико», — говорится в напутственном обращении к игроку, опубликованном пресс-службой московского «Спартака».



Напомним, аргентинец принадлежал московскому «Спартаку» с 2010 по 2014 год. В сезоне-2013/14 «Севилья» арендовала Пареху у москвичей, после чего выкупила его контракт. Кроме того, Пареха выступал за «Андерлехт», «Эспаньол» и «Архентинорс Хуниорс». В составе московского клуба Пареха стал серебряным призёром чемпионата России в сезоне-2011/12. В составе «Севильи» аргентинский игрок трижды выигрывал Лигу Европы (сезоны 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Последним клубом Парехи был мексиканский «Атлас», за который футболист играл с 2018 по 2019 год.