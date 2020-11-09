Три клуба Серии А проявляют интерес к Кварацхелии

Сразу три клуба Серии А проявляют интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, утверждает Calciomercato. По данным источника, главным претендентом на игрока является «Торино». 19-летним грузинским футболистом интересуются также «Удинезе» и «Сассуоло».
В этом сезоне Кварацхелия провёл за «Рубин» 14 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 7,5 млн. Контракт Кварацхелии с «Рубином» истекает летом 2024 года.
Полузащитник в течение трёх последних месяцев признаётся лучшим игроком «Рубина». В октябре на счету 19-летнего полузащитника один гол и одна результативная передача в четырёх матчах команды.
Ранее агент игрока рассказал, что летом на него уже выходили европейские клубы, интересующиеся Кварацхелией.
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