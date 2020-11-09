Бирхофф: если Гётце продолжит так играть, он сможет вернуться в сборную Германии
Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф отметил, что полузащитник эйндховенского ПСВ Марио Гётце может вернуться в национальную команду.
«Хотя Йоахим Лёв, как известно, не очень поддерживает идею возвращения в национальную команду, если Гётце продолжит так играть, он сможет вернуться», — приводит слова Бирхоффа Mundo Deportivo.
Напомним, Гётце защищал цвета сборной Германии с 2010 по 2017 год, провёл 63 матча и забил 17 мячей. Полузащитник забил победный гол национальной команды Германии в финальном матче чемпионата мира 2014 года со сборной Аргентины (1:0).
7 октября Гётце стал игроком эйндховенского ПСВ. Контракт 28-летнего футболиста с нидерландским клубом рассчитан на два года.
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