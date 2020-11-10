Орлов: Халка можно взять в «Зенит», но с контрактом на год
Комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о возможном возвращении нападающего «Шанхай СИПГ» Халка в санкт-петербургский клуб.
«Кажется, Халку уже 34 года, и он же попросит большие деньги. Ну нет, не надо этого. Всё-таки он в своё время отыграл. У нас же был пример Маркизио — совсем неудачно. Все же будут ждать от него того самого Халка, но это очень трудно. В спорте тяжело держать форму, и он в Китае играл. Думаю, это нерационально. Халка можно взять, но с контрактом на год. Всё-таки возраст. Надо смотреть, как пойдёт. Можно рискнуть, как с Ибрагимовичем», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
Агенты Халка связались с «Зенитом» насчёт возможного возвращения футболиста
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