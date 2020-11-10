Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: Халка можно взять в «Зенит», но с контрактом на год

Орлов: Халка можно взять в «Зенит», но с контрактом на год
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о возможном возвращении нападающего «Шанхай СИПГ» Халка в санкт-петербургский клуб.

«Кажется, Халку уже 34 года, и он же попросит большие деньги. Ну нет, не надо этого. Всё-таки он в своё время отыграл. У нас же был пример Маркизио — совсем неудачно. Все же будут ждать от него того самого Халка, но это очень трудно. В спорте тяжело держать форму, и он в Китае играл. Думаю, это нерационально. Халка можно взять, но с контрактом на год. Всё-таки возраст. Надо смотреть, как пойдёт. Можно рискнуть, как с Ибрагимовичем», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Агенты Халка связались с «Зенитом» насчёт возможного возвращения футболиста
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020