Диего Марадона в ближайшее время может быть выписан из больницы

Леопольдо Луке, врач легендарного нападающего Диего Марадоны, рассказал о состоянии аргентинца и заявил, что экс-футболист может быть выписан в ближайшее время.
«Диего находится в очень хорошем состоянии и уже ждёт выписки. Терапевты уже практически назначили время. Скоро мы поговорим с ними. Нужно сдать ещё несколько анализов, но видно, что улучшения есть. Он практически здоров и уже хочет покинуть больницу. Ориентировочно его выпишут во вторник или среду», — цитирует Луке Mundo Deportivo.
Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, на матче Аргентина — Нигерия чемпионата мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.
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