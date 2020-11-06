Врач Марадоны: вы не представляете, как с Диего порой тяжело

Леопольдо Луке, врач бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, рассказал, что выписка прославленного футболиста пока не планируется. Он также отметил, что у аргентинца весьма сложный характер.
«Выписка? Думаю, это тот редкий случай, когда Диего говорят „нет“. О нём пока нужно позаботиться.
Он критиковал и меня, и медицинский персонал. С тех пор как я встретил его, я всегда хотел оказать ему наилучшую помощь, но с Диего очень и очень трудно. Вы не можете представить, как с ним порой тяжело, но мы будем делать всё, чтобы он был здоров", — цитирует Луке Mundo Deportivo.
Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче первого тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем. В частности, на матче Аргентина — Нигерия чемпионата мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.
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