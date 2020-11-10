В «Спартаке» отреагировали на указ о согласовании количества зрителей на матчах

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина о новых ограничениях на фоне пандемии коронавируса, которые будут введены в столице 13 ноября и продлятся до 15 января следующего года. В частности, они затронут и проведение спортивных мероприятий.

«Для нас ничего не изменится. Мы и так последние туры согласовываем количество зрителей с Роспотребнадзором. Поэтому для «Спартака» это уже протоптанный путь. Ничего нового», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в настоящее время в некоторых регионах России из-за распространения COVID-19 уже запрещено проводить матчи в присутствии болельщиков. Так, запрет действует в Подмосковье, где при пустых трибунах играют «Химки». «Тамбов» также проводил матч 14-го тура РПЛ в Саранске при пустых трибунах. В Москве же зрители по-прежнему допускаются на стадион, однако трибуны нельзя заполнять на сто процентов.