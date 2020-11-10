Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Московские клубы будут согласовывать с властями проведение матчей со зрителями

Московские клубы будут согласовывать с властями проведение матчей со зрителями
Футбол / РПЛ 0

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте опубликовал новые ограничения на фоне пандемии коронавируса, которые будут введены в столице 13 ноября и продлятся до 15 января следующего года. В частности, они затронут и проведение спортивных мероприятий.

«Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта города Москвы и управлением Роспотребнадзора по городу Москве», — говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время в некоторых регионах России из-за распространения COVID-19 уже запрещено проводить матчи в присутствии болельщиков. Так, запрет действует в Подмосковье, где при пустых трибунах играют «Химки». В Москве же зрители по-прежнему допускаются на стадион, однако трибуны нельзя заполнять на сто процентов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020