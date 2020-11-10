Московские клубы будут согласовывать с властями проведение матчей со зрителями

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте опубликовал новые ограничения на фоне пандемии коронавируса, которые будут введены в столице 13 ноября и продлятся до 15 января следующего года. В частности, они затронут и проведение спортивных мероприятий.



«Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта города Москвы и управлением Роспотребнадзора по городу Москве», — говорится в сообщении.



Напомним, в настоящее время в некоторых регионах России из-за распространения COVID-19 уже запрещено проводить матчи в присутствии болельщиков. Так, запрет действует в Подмосковье, где при пустых трибунах играют «Химки». В Москве же зрители по-прежнему допускаются на стадион, однако трибуны нельзя заполнять на сто процентов.