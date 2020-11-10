Глушаков: для Комбарова будет тёплый приём, но не на поле

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка России. Подмосковной команде предстоит сыграть на своём поле с «Крыльями Советов», за которые выступает защитник Дмитрий Комбаров, друг хавбека и его бывший партнёр по «Спартаку».



«Играем дома, 20-21 февраля, как раз когда в Москве и Подмосковье будет самая футбольная погода и атмосфера. Но с моим другом Димой Комбаровым всегда рад сыграть при любой погоде. Для него будет тёплый приём, но не на поле, конечно. В принципе ещё до жеребьёвки загадывал в соперники «Крылья» из-за возможности сыграть с Комбаровым и рад, что всё так и сложилось.



В «Химках» хорошие кубковые традиции, команда два раза играла в финале, в том числе в последнем розыгрыше. Хочется сделать ещё один шаг», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» сыграет с «Динамо». Итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка России