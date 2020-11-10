Франк Рибери оштрафован за симуляцию в матче Серии А

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери оштрафован за симуляцию в матче 7-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (0:0), сообщается на официальном сайте лиги.
Дисциплинарная комиссия Серии А приняла решение оштрафовать Рибери на € 2000. Аналогичное наказание за симуляцию получил хавбек «Кротоне» Милош Вулич. Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон и тренер «Наполи» Дино Тендерино дисквалифицированы на один матч. Напомним, оба специалиста были удалены во время встречи команд в 7-м туре чемпионата Италии.
Лидером чемпионата Италии является «Милан», в 7 матчах набравший 17 очков. В тройку лидеров входят «Сассуоло» (15) и «Наполи» (14). 8-й тур Серии А начнётся после международной паузы матчем «Кротоне» — «Лацио», который состоится 21 ноября.
- 10 ноября 2020
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