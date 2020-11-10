Тьяго Силва: после последних матчей в АПЛ у меня болела голова от верховых единоборств

Защитник «Челси» Тьяго Силва поделился впечатлениями от выступления в АПЛ. Бразилец перебрался в «Челси» из «ПСЖ» по истечении контракта. Защитник признался, что игра в АПЛ отличается от того, к чему он привык во Франции.

«Футбольные школы сильно отличаются. У меня был отличный опыт обучения в Италии, там одна из лучших школ защитников, игра в обороне на высшем уровне. К тому же в начале карьеры у меня были отличные напарники в лице Паоло Мальдини и Алессандро Несты. С ними я играл два года, многому у них научился.

Французский чемпионат отличается, он более атлетичный. Учитывая доминирование «ПСЖ», мы больше рисковали, оставляли сзади меньше защитников. В Англии тоже другая игра. После двух последних матчей у меня болела голова, учитывая постоянную верховую борьбу и высокий темп игры. Всё это сильно отличается от того, к чему я привык», — цитирует бразильца Goal.