Лэмпард: Тьяго Силва уже доказал свою состоятельность в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценивает влияние защитника Тьяго Силвы на игру «аристократов».
Рулевой синих считает, что опыт и лидерство Тьяго Силвы уже доказали свою неоценимость в «Челси».
«Влияние Тьяго Силвы огромно. Он не знает английского языка, но его профессионализм виден и без этого. Это отражается на игроках, они его уважают.
Его игра в последних матчах была на высоте. Он хорошо тренируется, хорошо готовится к играм. Работая рядом с ним, понимаешь, почему у него была удивительная карьера, которая продолжается до сих пор. Это здорово иметь такого игрока в своей команде.
Остальные футболисты смотрят на него, на то, как он выполняет свои ежедневные обязанности и в играх, и на тренировках. Это отлично подходит для молодых игроков. Конечно, приятно тренировать и управлять игроком с такой интенсивностью и желанием выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
- 6 ноября 2020
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:38
-
19:31
-
19:23
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
18:44
-
18:43
-
18:36
-
18:36
-
18:28
-
18:22
-
18:21
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
17:57
-
17:53
-
17:48
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:22
-
17:16
-
17:12
-
17:00
-
16:52
-
16:44
-
16:42