Лэмпард: Тьяго Силва уже доказал свою состоятельность в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценивает влияние защитника Тьяго Силвы на игру «аристократов».



Рулевой синих считает, что опыт и лидерство Тьяго Силвы уже доказали свою неоценимость в «Челси».



«Влияние Тьяго Силвы огромно. Он не знает английского языка, но его профессионализм виден и без этого. Это отражается на игроках, они его уважают.



Его игра в последних матчах была на высоте. Он хорошо тренируется, хорошо готовится к играм. Работая рядом с ним, понимаешь, почему у него была удивительная карьера, которая продолжается до сих пор. Это здорово иметь такого игрока в своей команде.



Остальные футболисты смотрят на него, на то, как он выполняет свои ежедневные обязанности и в играх, и на тренировках. Это отлично подходит для молодых игроков. Конечно, приятно тренировать и управлять игроком с такой интенсивностью и желанием выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.