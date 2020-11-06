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Лэмпард: Тьяго Силва уже доказал свою состоятельность в «Челси»

Лэмпард: Тьяго Силва уже доказал свою состоятельность в «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценивает влияние защитника Тьяго Силвы на игру «аристократов».

Рулевой синих считает, что опыт и лидерство Тьяго Силвы уже доказали свою неоценимость в «Челси».

«Влияние Тьяго Силвы огромно. Он не знает английского языка, но его профессионализм виден и без этого. Это отражается на игроках, они его уважают.

Его игра в последних матчах была на высоте. Он хорошо тренируется, хорошо готовится к играм. Работая рядом с ним, понимаешь, почему у него была удивительная карьера, которая продолжается до сих пор. Это здорово иметь такого игрока в своей команде.

Остальные футболисты смотрят на него, на то, как он выполняет свои ежедневные обязанности и в играх, и на тренировках. Это отлично подходит для молодых игроков. Конечно, приятно тренировать и управлять игроком с такой интенсивностью и желанием выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

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