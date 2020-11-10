Футболист «Спортинга» получил огнестрельное ранение

Футболист молодёжной команды «Спортинга» Бруну Тавареш получил огнестрельное ранение, сообщает Sport.es.



По информации источника, 18-летний игрок находился в машине с группой друзей. Один из них в шутку достал заряженный пистолет. Сообщается, что оружие сработало случайно и пуля попала Таварешу в грудь. Футболист был немедленно госпитализирован и перенёс операцию. Сейчас жизни Тавареша ничто не угрожает. Отмечается, что полиция начала разбирательство и занимается сбором фактов о происшествии.



Контракт Тавареша со «Спортингом» рассчитан до 2025 года. Футболист ещё не дебютировал за основную команду португальского клуба. «Спортинг» набрал 19 очков в 7 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.