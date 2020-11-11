Экс-полузащитник «Реала» Фернандо Гаго завершает карьеру в возрасте 34 лет

34-летний аргентинский опорный полузащитник Фернандо Гаго, ранее выступавший за такие известные клубы, как «Бока Хуниорс», мадридский «Реал», «Рому» и «Валенсию», завершает карьеру игрока. Об этом информирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Мы теряем важного игрока. Это решение уже принято, но было бы хорошо, если бы он был с нами каждый день, даже не играя до последнего дня», — так прокомментировал эту информацию главный тренер аргентинского «Велеса», за который и выступал Гаго до недавнего времени.
За карьеру Фернандо Гаго провёл 366 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 29 результативными передачами.
В составе «Реала» он стал двукратным чемпионом Испании – сезоны-2006/2007 и -2008/2009, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании в 2008 году. Ещё 10 трофеев он выиграл на родине – в Аргентине. На международной арене в 2005 году он стал чемпионом мира среди молодёжных сборных, а в 2008 году Олимпийским чемпионом.
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