Агент Гайча: Адольфо интересовались «Милан» и «Рома», «Интер» был готов закрыть сделку

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал об интересе итальянских грандов к аргентинскому форварду.
«Как только Гайчу в 2017 году исполнилось 18 лет, мы тут же решили, что ему необходимо уехать в Европу как можно скорее. И Адольфо доказал своей игрой в Аргентине, что он достоин перехода в большой европейский клуб, которым, конечно, является ЦСКА. Это очень большая команда, которую знают во всём мире.
В разное время Адольфо интересовались «Милан», «Рома», «Валенсия», «Леванте», «Брюгге». Более того, в один момент «Интер» был готов закрыть сделку, но потом начались трудности, связанные с пандемией коронавируса. Впрочем, все эти клубы, о которых я сказал выше, готовы были выкупить Гайча у «Сан-Лоренсо», но трансферное окно в Аргентине было закрыто. А потом начался ковид, все планы были нарушены», — цитирует Каро Metaratings.
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