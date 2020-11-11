У трёх футболистов сборной России подозрение на коронавирус

Пресс-служба сборной России сообщила о возможном заражении коронавирусом сразу троих футболистов команды.



При тестировании были выявлены сомнительные тесты у нападающего «Сочи» Антона Заболотного, полузащитника «Зенита» Александра Ерохина и хавбека «Динамо» Даниила Лесового. При этом уточняется, что три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определённой УЕФА лаборатории и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни.



«В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», — говорится в сообщении, опубликованном в «телеграме» национальной команды.



Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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