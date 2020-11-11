Кто должен заменить Дзюбу в атаке сборной России?

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России из-за опубликованного в Сети интимного видео с его участием.



В расположении национальной команды в настоящее время находится Александр Соболев из «Спартака», а сегодня в главную сборную из молодёжной был вызван Фёдор Чалов из ЦСКА. При этом форвард «Сочи» Антон Заболотный получил сомнительный результат теста на коронавирус.



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Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).