Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кто должен заменить Дзюбу в атаке сборной России?

Кто должен заменить Дзюбу в атаке сборной России?
Футбол / Сборная России 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России из-за опубликованного в Сети интимного видео с его участием.

В расположении национальной команды в настоящее время находится Александр Соболев из «Спартака», а сегодня в главную сборную из молодёжной был вызван Фёдор Чалов из ЦСКА. При этом форвард «Сочи» Антон Заболотный получил сомнительный результат теста на коронавирус.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто должен заменить Дзюбу в атаке сборной России?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

У трёх футболистов сборной России подозрение на коронавирус
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020