«Ну чё, Лёх, кто поедет?» Братья Миранчуки «разыграли» между собой место в «Аталанте»
Полузащитники сборной России Алексей и Антон Миранчуки в шутку выбрали, кто из них вернётся в расположение «Аталанты» после сбора национальной команды. Ролик в «Твиттере» опубликовала пресс-служба сборной.
«Антон: Ну чё, Лёх, кто в «Аталанту» поедет на этот раз?
Алексей: Может, на цу-е-фа давай?»
Победителем оказался Антон.
«Антон: Извини, брат.
Алексей: Кипу в номере заберёшь».
Братья Миранчуки в последние годы вместе защищали цвета «Локомотива». Минувшим летом Алексей перешёл в «Аталанту», а Антон остался в стане «железнодорожников».
Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
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