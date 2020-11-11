«Ну чё, Лёх, кто поедет?» Братья Миранчуки «разыграли» между собой место в «Аталанте»

Полузащитники сборной России Алексей и Антон Миранчуки в шутку выбрали, кто из них вернётся в расположение «Аталанты» после сбора национальной команды. Ролик в «Твиттере» опубликовала пресс-служба сборной.



«Антон: Ну чё, Лёх, кто в «Аталанту» поедет на этот раз?

Алексей: Может, на цу-е-фа давай?»



Победителем оказался Антон.



«Антон: Извини, брат.

Алексей: Кипу в номере заберёшь».

Братья Миранчуки в последние годы вместе защищали цвета «Локомотива». Минувшим летом Алексей перешёл в «Аталанту», а Антон остался в стане «железнодорожников».



Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).