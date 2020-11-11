«Нижний Новгород» обыграл «Чертаново» и оторвался от «Оренбурга» на 4 очка
В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» переиграл «Чертаново». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:2.
Нападающий нижегородской команды Тимур Сулейманов открыл счёт уже на 5-й минуте встречи. Хавбек «Чертаново» Егор Рудковский восстановил равновесие спустя шесть минут. Затем полузащитник Юрий Завезён вывел «Чертаново» вперёд. В концовке первого тайма хавбек «Нижнего Новгорода» Николай Калинский сравнял счёт, а во втором тайме Сулейманов оформил дубль, забив победный гол.
В параллельном матче «Оренбург» сыграл вничью с «Иртышом» (0:0).
«Нижний Новгород», набрав 48 очков, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Оренбург» (44) занимает второе место.
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