Мустафи — о новом контракте с «Арсеналом»: посмотрим, что произойдёт дальше

Растёт интерес к тому, как сложится будущее немецкого защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи, контракт которого с «канонирами» заканчивается в июне 2021 года.



«В 2016 году я принял решение перейти в «Арсенал» только потому, что уважаю этот клуб. Это великая команда. Мне очень хочется остаться в Лондоне, это много значило бы для меня.



В последние месяцы я действительно не думал об окончании моего контракта, потому что всё, чего я хотел, это как можно скорее вернуться на поле после полученной в июле травмы.



Мы ни о чём не говорили с руководством, так что мне нечего вам сказать. Сейчас для меня важно просто сыграть несколько игр в стартовом составе. Посмотрим, что произойдёт в дальнейшем», — цитирует 28-летнего немца Goal.



Последние четыре года своей карьеры Мустафи провёл в составе «канониров», перейдя из испанской «Валенсии» в 2016 году за € 40 млн. С тех пор 28-летний защитник провёл 146 матчей и забил девять мячей, дважды завоевав за это время Кубок Англии.