Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Криштиану Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

Криштиану Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

35-летний сборной Португалии Криштиану Роналду, вышедший на замену в товарищеском матче со сборной Андорры (7:0) и отличившийся забитым мячом, отметился важным статистическим достижением. Об этом сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info.

Как утверждает источник, для Криштиану Роналду эта победа в игре со сборной Андорры стала 100-й в его карьере за национальную сборную. Всего он провёл за Португалию 168 встреч, из которых 42 завершились поражениями, а ещё 26 вничью.

Роналду стал 4-м игроком в Европе, которому покорилась отметка в 100 выигранных матчей в составе национальной сборной. Помимо него подобным достижением отметились три игрока сборной Испании – это Серхио Рамос (129), Икер Касильяс (121) и Хави (100).

В 168 встречах за сборную Португалии Роналду забил 102 гола и отдал 40 результативных передач, получив 23 предупреждения.

Португалия разгромила Андорру со счётом 7:0, Роналду забил 102-й гол за сборную
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020