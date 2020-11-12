Криштиану Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

35-летний сборной Португалии Криштиану Роналду, вышедший на замену в товарищеском матче со сборной Андорры (7:0) и отличившийся забитым мячом, отметился важным статистическим достижением. Об этом сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info.
Как утверждает источник, для Криштиану Роналду эта победа в игре со сборной Андорры стала 100-й в его карьере за национальную сборную. Всего он провёл за Португалию 168 встреч, из которых 42 завершились поражениями, а ещё 26 вничью.
Роналду стал 4-м игроком в Европе, которому покорилась отметка в 100 выигранных матчей в составе национальной сборной. Помимо него подобным достижением отметились три игрока сборной Испании – это Серхио Рамос (129), Икер Касильяс (121) и Хави (100).
В 168 встречах за сборную Португалии Роналду забил 102 гола и отдал 40 результативных передач, получив 23 предупреждения.
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