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Франк Де Бур стал первым тренером Нидерландов, ни разу не выигравшим в 4 стартовых матчах

Франк Де Бур стал первым тренером Нидерландов, ни разу не выигравшим в 4 стартовых матчах
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Нидерландов принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Как сообщает Gracenote в «твиттере», 50-летний нидерландский специалист Франк Де Бур стал первым главным тренером национальной команды, которому не удалось одержать ни одной победы в четырёх стартовых матчах. С экс-тренером «Аякса», «Интера» и «Кристал Пэлас» сборная Нидерландов проиграла Мексике (0:1), а затем сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0) и с Италией (1:1).

Сборная Нидерландов выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Нидерландская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Испанией
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