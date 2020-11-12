Франк Де Бур стал первым тренером Нидерландов, ни разу не выигравшим в 4 стартовых матчах

В товарищеском матче сборная Нидерландов принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Как сообщает Gracenote в «твиттере», 50-летний нидерландский специалист Франк Де Бур стал первым главным тренером национальной команды, которому не удалось одержать ни одной победы в четырёх стартовых матчах. С экс-тренером «Аякса», «Интера» и «Кристал Пэлас» сборная Нидерландов проиграла Мексике (0:1), а затем сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0) и с Италией (1:1).
Сборная Нидерландов выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Нидерландская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).
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