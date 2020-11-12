Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Италии повторила рекорд 1994 года

Сборная Италии повторила рекорд 1994 года
Футбол / Италия 0

В товарищеском матче сборная Италии принимала национальную команду Эстонии. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Как сообщает OptaPaolo в «твиттере», сборная Италии под руководством Роберто Манчини повторила рекорд 1994 года, одержав три подряд победы без пропущенных мячей в трёх товарищеских встречах – со сборными США (1:0), Молдовы (6:0) и Эстонии (4:0).

Следующую встречу сборная Италии проведёт на домашнем поле с Польшей в Лиге наций УЕФА. Матч состоится 15 ноября, начало – 22:45 мск. После 4 туров команда Роберто Манчини занимает 2-е место в таблице с 6 очками, лидирует сборная Польши (7).

Ранее сообщалось, что благодаря победе над Эстонией беспроигрышная серия сборной Италии достигла 20 матчей.

Беспроигрышная серия сборной Италии достигла 20 матчей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020