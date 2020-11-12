Помазун: я — «армеец»! Даже в составе «Урала» игры со «Спартаком» воспринимаю как дерби

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», рассказал о восприятии матчей со «Спартаком».
«Я — «армеец»! Нас с самого детства приучают к тому, что «Спартак» — это принципиальный соперник. Это дерби! Так что матчи со «Спартаком» более принципиальные. И даже в составе «Урала» игры с красно-белыми воспринимаю как дерби.
Я бы не сказал, что матч против ЦСКА чем-то отличался от встреч с «Локомотивом», «Зенитом» или «Тамбовом». Выходишь на поле с полной концентрацией и играешь. Главное, чтобы мяч не залетал в наши ворота», — цитирует Помазуна Sportbox.
Илья является воспитанником ЦСКА, а действующий контракт вратаря с «армейцами» рассчитан до 2025 года. В сезоне-2020/2021 голкипер провёл 12 матчей и пропустил 12 мячей, трижды сыграв на ноль.
- 12 ноября 2020
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