Ловчев: у меня нет сомнений в том, что в этом сезоне «Зенит» вновь станет чемпионом

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто может стать чемпионом России в сезоне-2020/2021.



«У меня нет сомнений в том, что в этом сезоне «Зенит» вновь станет чемпионом. Более целостно играет ЦСКА, чем «Зенит». «Спартак» цепляется за счёт характера. Но по составу «Спартак» пока не соответствует «Зениту». Я перед сезоном сказал, что «Зенит» сам для себя единственный соперник в РПЛ, сейчас это команда и показывает. Сказывается и отсутствие связки Азмун – Дзюба, болеет Малком. Забивает Александр Ерохин, но это совсем не Азмун. Сейчас будет перерыв и всё встанет на свои места, когда вернутся все игроки «Зенита» в строй.



Проблемы с игрой и результатами этой осенью есть у многих грандов европейского футбола, не только у «Зенита». Никто ведь не знал, как скажется пандемия и календарь на командах. «Зенит» в прошлом сезоне выиграл все титулы. У этого клуба больше денег, больше звёзд, чем у кого-либо в России. Завершился сезон, даже порадоваться людям не дали, и начался новый чемпионат. И опять надо играть с теми же командами. Но «Зенит» своё возьмёт», — цитирует Ловчева «Р-Спорт».

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