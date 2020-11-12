Геннадий Орлов: если «Спартак» финиширует шестым, для них это будет прогресс

Комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о выступлении московского «Спартака» в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



«Тедеско не блещет в «Спартаке»? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмые. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».



В 14 турах Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В 15-м туре команда сыграет дома с московским «Динамо». Встреча состоится 21 ноября, начало — в 19:00 мск.

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