Геннадий Орлов: если «Спартак» финиширует шестым, для них это будет прогресс
Комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о выступлении московского «Спартака» в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
«Тедеско не блещет в «Спартаке»? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмые. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
В 14 турах Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В 15-м туре команда сыграет дома с московским «Динамо». Встреча состоится 21 ноября, начало — в 19:00 мск.
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