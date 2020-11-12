В Москве активистки провели митинг в поддержку Артёма Дзюбы

В Москве состоялся митинг в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, сообщает «Подъём».



Участие в акции приняли активистки «Первой женской академии». Девушки собрались возле Большого театра с плакатами, на которых было написано #нестыдно и #ямыдзюба.



Активистки выступили против публикации чужих интимных видео, а также выразили недовольство тем, что из-за скандального ролика «от человека отвернулись друзья, фанаты, осуждают мировые медиа».

Напомним, на прошлой неделе в Сети появилось видео с Дзюбой интимного содержания. 32-летнего футболиста осудили фанаты «Зенита», однако впоследствии поддержали многие знаменитости. Из-за публикации форвард не был вызван в сборную России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пожелал, чтобы игроки сконцентрировались на матчах.