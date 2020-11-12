«Локомотив» назвал сроки восстановления Смолова после травмы
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что форвард команды Фёдор Смолов, получивший травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5), пропустит около шести недель. Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Футболисту сделали МРТ, после которого и определились сроки восстановления.
В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.
Московский «Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 матчах набравший 31 очко. В тройке находятся «Зенит» и «Спартак».
Ранее стало известно, что «Локомотив» планирует расстаться с нападающим зимой.
«Локомотив» может зимой выставить Фёдора Смолова на трансфер
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