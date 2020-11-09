«Локомотив» может зимой выставить Фёдора Смолова на трансфер

«Локомотив» рассматривает вариант расставания с нападающим Фёдором Смоловым в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», — сказал источник «Чемпионату».

В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.



Московский «Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 матчах набравший 31 очко. В тройке находятся «Зенит» и «Спартак».