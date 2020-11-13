Главный тренер сборной Молдавии: мы играли против топ-команды
Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче со сборной России (0:0).
«Мы играли против одной из топовых сборных. Игроки были мотивированы. Мы готовились, знали, как Россия будет играть. Хороший результат для нас. Матч Турция — Россия? Я думаю, это будет открытая игра. Думаю, будет ничья в противостоянии двух равных команд», — приводит слова Фирата sport24.ru.
Турецкий специалист Энгин Фират возглавляет молдавскую сборную с 2019 года. Ранее он работал ассистентом тренера в различных турецких и немецких клубах (в частности, в «Фенербахче» и «Айнтрахте» из Франкфурта), а также возглавлял ряд иранских команд и работал функционером в «Даллас Сити» (США).
Сборная России сыграла вничью с Молдавией
Рекомендуем вам
- 13 ноября 2020
-
03:55
-
03:08
-
02:40
-
02:15
-
01:33
-
01:26
-
01:18
-
01:03
-
00:39
-
00:16
-
00:06
- 12 ноября 2020
-
23:52
-
23:45
-
23:38
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:32
-
22:31
-
22:16
-
22:05
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
20:57
-
20:44
-
20:24
-
20:19
-
20:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам