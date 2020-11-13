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Главный тренер сборной Молдавии: мы играли против топ-команды

Главный тренер сборной Молдавии: мы играли против топ-команды
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче со сборной России (0:0).

«Мы играли против одной из топовых сборных. Игроки были мотивированы. Мы готовились, знали, как Россия будет играть. Хороший результат для нас. Матч Турция — Россия? Я думаю, это будет открытая игра. Думаю, будет ничья в противостоянии двух равных команд», — приводит слова Фирата sport24.ru.

Турецкий специалист Энгин Фират возглавляет молдавскую сборную с 2019 года. Ранее он работал ассистентом тренера в различных турецких и немецких клубах (в частности, в «Фенербахче» и «Айнтрахте» из Франкфурта), а также возглавлял ряд иранских команд и работал функционером в «Даллас Сити» (США).

Сборная России сыграла вничью с Молдавией
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